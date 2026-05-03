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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin beschädigt Pkw und flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Johann-Christian-Eberle-Platz 1;

Unfallzeit: 01.05.2026, 18.20 Uhr;

Am Freitagabend, gegen 18.20 Uhr, touchierte eine unbekannte Radfahrerin in Gronau einen geparkten Pkw. Der schwarze Audi A6 stand am Seitenrand gegenüber einer Eisdiele am Christian-Eberle-Platz. Ein Beifahrer befand sich im Auto. Als die Unbekannte aus Richtung Enscheder Straße vorbeifuhr, touchierte sie den Audi. Ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen, entfernte sie sich. Die Frau war in Begleitung eines Mannes. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlanke Statur und trug zum Unfallzeitpunkt ein weißes T-Shirt und eine graue Hose. Die Polizei bittet die Radfahrerin sowie weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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