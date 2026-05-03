POL-BOR: Borken - Unbekannter sprüht Pfefferspray auf Radfahrergruppe
Borken (ots)
Tatort: Borken, Brinkstraße;
Tatzeit: 01.05.2026, 21.00 Uhr;
Ein Unbekannter hat am Freitagabend gegen 21.00 Uhr auf der Brinkstraße in Borken aus einem fahrenden schwarzen Kombi heraus Pfefferspray auf eine vierköpfige Radfahrergruppe gesprüht Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof. Alle vier Personen klagten über Reizungen. Rettungskräfte behandelten die Geschädigten vor Ort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
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