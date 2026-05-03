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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Reifen entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Steinstraße;

Tatzeit: zwischen 29.04.2026, 23.00 Uhr und 30.04.2026, 03.15 Uhr;

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Reifen aus einem Reifenlager an der Steinstraße in Raesfeld-Erle. Die Täter überwanden einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Anschließend entwendeten sie die Reifen aus dem Lager. Die Unbekannten trugen dunkle Kapuzenpullover. Eine Person war mit Nike-Schuhen, eine weitere mit Sketchers-Sneakern bekleidet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand die Schadenshöhe noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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