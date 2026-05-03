POL-BOR: Raesfeld-Erle - Reifen entwendet
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld-Erle, Steinstraße;
Tatzeit: zwischen 29.04.2026, 23.00 Uhr und 30.04.2026, 03.15 Uhr;
Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Reifen aus einem Reifenlager an der Steinstraße in Raesfeld-Erle. Die Täter überwanden einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Anschließend entwendeten sie die Reifen aus dem Lager. Die Unbekannten trugen dunkle Kapuzenpullover. Eine Person war mit Nike-Schuhen, eine weitere mit Sketchers-Sneakern bekleidet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand die Schadenshöhe noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
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