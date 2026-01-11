Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann nach Angriffen fest

Dortmund (ots)

Am 9. Januar griff ein polnischer Staatsangehöriger zunächst einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn und anschließend einen Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof an. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest.

Gegen 23:30 Uhr eilten die Beamten zum Haupteingang des Dortmunder Hauptbahnhofs. Die DB-Sicherheit hatte dort einem 43-Jährigen ein Hausverbot für den Hauptbahnhof ausgesprochen und ihn anschließend nach draußen begleitet. Als sie sich von ihm abwendeten, trat der Pole einem von ihnen in den Rücken. Er wurde bis zum Eintreffen der Bundespolizei fixiert.

Die Bundespolizisten fesselten den Mann und brachten ihn zur nahegelegenen Dienststelle. Dabei leistete er Widerstand.

Bei einer anschließenden Durchsuchung holte er plötzlich zum Schlag aus und griff einen Beamten an. Dieser konnte den Schlag abwehren und den Angreifer erneut fixieren.

In der Gewahrsamszelle beruhigte sich der Mann nicht, sondern urinierte in diese und manipulierte anschließend an seinem Glied. Ein Polizeiarzt prüfte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit und bescheinigte sie.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den Mann in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

