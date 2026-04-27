Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in der Nacht mit einem Verletzten

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Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde um 0:44 Uhr zu dem Brand in einem Wohngebäude im Baaderweg in Dortmund Scharnhorst alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Verrauchung im Bereich des 2. Obergeschosses des achtgeschossigen Gebäudes feststellbar. Durch den Brand in einer Wohnung im 2. OG. waren die Fensterscheiben der betroffenen Wohnung bereits zerborsten und die Flammen schlugen heraus. Der Mieter der Brandwohnung befand sich auf dem Balkon und konnte über die Drehleiter gerettet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 34 Einsatzkräften vor Ort. Beteiligt waren Kräfte der Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 6 (Scharnhorst), sowie die Freiwillige Feuerwehr Löschzug 26 (Lanstrop) und des Rettungsdienstes. Gegen 2:00 Uhr waren alle Maßnahmen beendet.

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