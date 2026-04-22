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Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall mit drei PKW auf der B236

FW-DO: Verkehrsunfall mit drei PKW auf der B236
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Dortmund (ots)

Um kurz vor 15 Uhr wurde der Feuerwehr Dortmund ein Unfall mit mehreren beteiligten PKW auf der Bundestraße 236 in Fahrtrichtung Lünen gemeldet. Da von stark deformierten Fahrzeugen berichtet wurde, entsendete die Leitstelle umgehend mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.

Die zuerst eintreffenden Kräfte fanden im Kreuz Dortmund Nord-Ost zur Autobahn 2 eine Unfallstelle mit drei beteiligten PKW vor. Alle Personen hatten sich bereits eigenständig aus den Autos befreit und wurden von Ersthelfenden betreut, sodass sie umgehend vom Rettungsdienst versorgt werden konnten. Bei einer Person konnte ein schwerwiegende Verletzung nicht ausgeschlossen werden, sodass zeitnah ein Transport in ein Krankenhaus erfolgte. Alle weiteren beteiligten Personen konnte nach einer Untersuchung vor Ort verbleiben.

Somit beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf das Absichern der Unfallstelle und Abstreuen von auslaufenden Betriebsstoffen mit Bindemittel. Um das Risiko eines Feuers durch beschädigte Kabel im Fahrzeug auszuschließen wurden außerdem die Batterien in den Fahrzeugen abgeklemmt.

Während des ca. einstündigen Einsatzes musste eine Fahrspur in Richtung Lünen gesperrt bleiben, was zu einer Verkehrsbehinderung führte. Insgesamt waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit 22 Kräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Sven Tegtmeier
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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