Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand auf ehemaligem Schießstand in Dortmund-Asseln

Dortmund (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 20:00 Uhr zu einem Vegetationsbrand im Bereich eines ehemaligen Schießstandes im Stadtteil Asseln alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in schwer zugänglichen Bereichen hinter dem Gelände des Schießstandes brannte. Betroffen waren vor allem Vegetation und Unterholz, was die Brandbekämpfung aufgrund der Ausbreitung und der unwegsamen Lage erheblich erschwerte. Eine besondere Herausforderung stellte die Wasserversorgung dar. Da keine unmittelbare Löschwasserversorgung vorhanden war, richtete die Feuerwehr einen Pendelverkehr mit mehreren Tanklöschfahrzeugen ein, um ausreichend Wasser zur Einsatzstelle zu transportieren. Zur besseren Lageerkundung kamen zudem Drohnen zum Einsatz. Diese ermöglichten eine effektive Übersicht über das Brandgeschehen und unterstützten die Einsatzleitung bei der Koordination der Maßnahmen, insbesondere in den schwer einsehbaren Bereichen.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund im Einsatz. Durch das koordinierte Vorgehen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Der Einsatz fand unter Beteiligung mehrerer Berufsfeuerwehrwachen und der Freiwilligen Feuerwehr statt.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell