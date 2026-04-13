Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in einem Hausflur sorgt für starke Rauchentwicklung

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Dortmund (ots)

Heute Nacht um 0:53 Uhr wurden die Löschzüge 1 (Mitte), 3 (Neuasseln) und 24 ( Freiwillige Feuerwehr Asseln) zum Körner Hellweg im Ortsteil Körne alarmiert. Anwohner meldeten der Leitstelle ein Verrauchung des Treppenhauses.

Die eintreffenden Einheiten der Feuerwache 1 konnten diese Verrauchung bestätigen. Erste Vermutungen zu einem Wohnungsbrand mit Person in der Wohnung bestätigen sich dagegen nicht. Es brannten Gegenstände vor der Wohnungstür. Diese wurde durch die Flammen zu großen Teilen zerstört. Der Brand selbst konnte zügig gelöscht werden, allerdings entstand durch den Brandrauch erheblicher Schaden im Hausflur und in der betroffenen Wohnung. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

Mehrere Anwohner liefen vor dem Eintreffen der Feuerwehr noch durch den stark verrauchten Flur und setzten sich damit einer großen gesundheitlichen Gefahr aus. Eine Anwohnerin wurde durch den Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung gesichtet, sie musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Brandwohnung und der Hausflur wurden gelüftet. Die Bewohner der nicht durch den Brand betroffenen Wohnungen konnten nach ende der Maßnahmen wieder zurück in ihre Wohnungen.

Es waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes für über eine Stunde an der Einsatzstelle. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Wir möchten hier an dieser Stelle eindringlich auf die Gefahren von Brandrauch hinweisen. Der Rauch beeinträchtigt die Sicht und man verliert auch in bekannter Umgebung schnell die Orientierung. Je nach Konzentration des Rauchs führen wenige Atemzüge zu einer Schädigung der Lunge bis hin zur Bewusstlosigkeit und Tod - und das auch unter Umständen mehrere Stunden nach dem Einatmen.

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