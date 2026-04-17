Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

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Dortmund (ots)

Heute Vormittag kam es gegen 10:15 Uhr auf der Straße Heiliger Weg in Höhe der Kronprinzenstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Die Insassen des ersten PKW blieben unverletzt, die Fahrer des zweiten und dritten Fahrzeugs zogen sich allerdings Verletzungen zu. Sie wurden in ihren PKW durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend durch die Kräfte der Feuerwehr schonend aus ihren Fahrzeugen befreit. Beide kamen zur weiteren Behandlung in Dortmunder Krankenhäuser.

Durch die Rettungsarbeiten musste der Heilige Weg in Fahrtrichtung Süden vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Es waren neben den Kräften des Rettungsdienstes noch die Sondereinheit Bergung sowie weitere Kräfte von der Feuerwache 1 (Mitte) mit insgesamt 31 Personen an der Einsatzstelle.

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