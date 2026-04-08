Feuerwehr Dortmund

FW-DO: LKW Brand auf der A 45

Abfall brennt auf Sattelauflieger

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Dortmund (ots)

Am 08.04.2026 gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Brandereignis auf der Autobahn A45 kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund-Nord-Ost. Auf dem Sattelauflieger eines Lkw hatte sich Abfall entzündet. Der Lkw-Fahrer hatte hervorragend reagiert, das Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt und die Zugmaschine gesichert. Die Feuerwehr setzte zwei Trupps ausgerüstet mit Atemschutz und Schlauchleitungen ein, um das Feuer zu löschen. Besonders hilfreich waren hierbei zwei kürzlich neu beschaffte Tanklöschfahrzeuge, die eine ausreichende Versorgung mit Löschwasser auf der Autobahn sicherstellten. Die Autobahn musste vorübergehend durch die Polizei zum Schutz der Einsatzkräfte gesperrt werden. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr blieb der Lkw mit dem Sattelauflieger jedoch fahrbereit und die Ladung konnte auf einer Sicherstellungsfläche entladen und final abgelöscht werden. Die Sperrung der Autobahn konnte hierdurch deutlich verkürzt werden. Neben der Autobahnpolizei war die Feuerwehr Dortmund insgesamt mit 25 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

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