Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Zimmerbrand in einem Wohngebäude

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Dortmund (ots)

Am späten Abend des 15.04.2026 wurde der FeuerwehrDortmund gegen 23:30 Uhr ein Wohnungbrand in der Siepmannstraße im Stadtteil Kirchlinde gemeldet. Umgehend entsendete die Leitstelle Einheiten des Rettungsdienstes und der Berufsfeuerwehr von den Wachen 5 (Marten), 8 (Eichlinghofen), 9 (Mengede), den Führungsdienst von der Wache 1 (Mitte) sowie den Löschzug 21 (Bodelschwingh) der freiwilligen Feuerwehr.

Als die ersten Kräfte eintrafen, hatten sich bereits viele Personen im Freien von dem Gebäude versammelt. Nach einer kurzen Abstimmungsphase konnte schnell festgestellt werden, dass sich keine Personen oder Haustiere mehr im Haus befinden und die Feuerwehr sich auf das Löschen des Brandes fokussieren kann.

Zeitnah gingen fünf Einsatzkräfte in das Gebäude bzw. in die Brandwohnung vor, da bereits Flammen aus einem Fenster auf der Gebäuderückseite schlugen. Im Badezimmer brannten Möbel und Elektrogeräte. Die Löschmaßnahmen konnten effizient durchgeführt werden, sodass eine Ausbreitung des Feuers auf einen anliegenden Flur begrenzt werden konnten.

Die betroffene Wohnung ist durch die Brandschäden zunächst unbewohnbar, die Bewohnenden konnten vorrübergehend bei Angehörigen unterkommen. Alle weiteren Personen aus dem Haus konnten nach dem Abschluss des Einsatzes in ihrer Wohnungen zurückkehren.

Nach etwa 1,5 Stunden konnte der Einsatz für die insgesamt ca. 40 Einsatzkräfte beendet werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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