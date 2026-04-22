Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Werkstattbrand in Dortmund-Holzen

Dortmund (ots)

Am 22. April, gegen 15:20 Uhr, kam es im Dortmunder Stadtteil Holzen an der Kreisstraße zu einem Brand in einer Werkstatt. Diese grenzt unmittelbar an eine Scheune. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte Rauch aus dem Werkstattgebäude und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Der Zugang zur Werkstatt gestaltete sich zunächst schwierig. Dennoch gelang es den Einsatzkräften durch einen schnellen und gezielten Löschangriff, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich glücklicherweise keine Person in der Werkstatt.

Im Einsatzverlauf stellte sich eine besondere Gefahrenlage heraus: Mehrere Gasflaschen unterschiedlicher Art befanden sich in der Werkstatt. Diese wurden durch die Einsatzkräfte umgehend ins Freie verbracht und dort separat gekühlt, um eine mögliche Explosionsgefahr zu verhindern. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Scheune konnte durch die erfolgreichen Löschmaßnahmen verhindert werden.

Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwache 4 (Hörde), der Freiwilliger Feuerwehr Löschzug 28 (Holzen), sowie des Rettungsdienstes.

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