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Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Großbrand in südlicher Innenstadt in einem leerstehenden Gebäude - Einsatzmaßnahmen dauern noch an

FW-DO: Großbrand in südlicher Innenstadt in einem leerstehenden Gebäude - Einsatzmaßnahmen dauern noch an
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Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr in die südliche Innenstadt alarmiert. An der Ernst-Mehlich-Straße wurde ein Feuer in einem leerstehenden, zum Teil baufälligen, Gebäude gemeldet. Zunächst wurde versucht, den Brand im Inneren des Gebäudes zu bekämpfen. Da sich keine Person mehr innerhalb ausgehalten haben, konnten sich die Einsatzkräfte rein auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Das Feuer hatte sich rasch auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, so dass die Stabilität des Daches nicht mehr gewährleistet war. Somit zogen sich die Brandschützer aus dem Gebäude zurück und konzentrierten sich auf das Löschen des Feuers von außen. Dabei galt es, umstehende Gebäude zu schützen. Dafür wurde Wasser unter anderem über zwei Drehleitern und den Teleskopmast abgegeben. Durch die große Rauchentwicklung kam es im gesamten Innenstadtbereich zu einer starken Geruchsbelästigung und führte zu weiteren Anrufen in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr. Eine Meldung über die Warn-Apps NINA und KATWARN, appellierte, die Bürger*innen der Stadt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Trotz der massiven Löschmaßnahmen breitete sich das Feuer im Dachbereich weiter aus und führte letztendlich zum Teileinsturz des Daches. Über die Drehleitern wurde auch Schaummittel zur Brandbekämpfung eingesetzt. Vor Ort waren mehrere Löschzüge der Berufsfeuerwehr, sowie der Freiwilligen Feuerwehr, Spezialeinheiten und der Rettungsdienst mit mehr als 100 Einsatzkräften Durch den anhaltenden Einsatz wurden Wachen der Berufsfeuerwehr durch Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr besetzt, damit eine Grundsicherung der Stadt sichergestellt werden konnte. Auch dienstfreies Personal der Berufsfeuerwehr wurde alarmiert. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert. Die Brandursache wird im Anschluss der Maßnahmen von der Polizei untersucht. In den frühen Morgenstunden hatte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle, die Einsatzdauer ist derzeit noch nicht absehbar.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Matthias Kleinhans
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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