POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Einfamlienhaus
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Südring;
Tatzeit: 30.04.2026, zwischen 09.15 Uhr und 12.15 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter am Südring in Raesfeld. Donnerstagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Die Einbrecher machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell