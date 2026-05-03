POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Einfamlienhaus

Heiden (ots) - Unfallort: Heiden, Ramsdorfer Straße / Stegger Straße; Unfallzeit: 30.04.2026, 18.05 Uhr; Bei einem Verkehrsunfall in Heiden sind am Donnerstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Eine 23-jährige Iserlohnerin befuhr mit ihrem Pkw die Ramsdorfer Straße in Richtung Zum Lünsberg. Als sie nach links in die Stegger Straße abbiegen wollte, übersah sie einen 22-jährigen Borkener, der sie mit seinem ...

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