Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unfallflucht auf der K270 - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Am 13.01.2026, gegen 08:25 Uhr, kam es auf der K270 bei Haselünne, auf Höhe der Hase-Brücke, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Lkw. Der Fahrer eines Lkw (61 Jahre) hielt sofort an und verständigte die Polizei. Der zweite Lkw entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum flüchtigen Lkw machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05961 958700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell