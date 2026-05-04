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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Am Freitagabend befuhr ein Mann aus Gronau mit seinem Fahrrad die Straße Kircheninsel. Nach ersten Erkenntnissen versuchte er ein Driftmanöver durchzuführen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und fiel hin. Durch den Sturz verletzte sich der Gronauer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo ihm neben der ärztlichen Behandlung auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Darüber hinaus kam es im Kreisgebiet zu weiteren Verstößen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem genannten Fall einen weiteren Alkoholverstoß in Gronau und Legden. Zudem standen in Gronau acht Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, in Ahaus einer.

Im Südkreis stellten die Beamten in Borken einen alkoholisierten Fahrzeugführer fest. In Borken kontrollierten die Einsatzkräfte zudem zwei Fahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. In Bocholt stand ein Autofahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Die Polizei appelliert: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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