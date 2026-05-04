POL-BOR: Nachtragsmeldung: Heek - Verkehrsunfall auf dem Ahauser Damm
Pedelecfahrer verstorben
Heek (ots)
Am 01.05.2026 kam es in Heek auf dem Ahauser Damm zu einem schweren Verkehrsunfall. (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6267335)
Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der 64-jährige Pedelecfahrer an den Unfallfolgen verstorben.
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