Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Heek - Verkehrsunfall auf dem Ahauser Damm

Pedelecfahrer verstorben

Heek (ots)

Am 01.05.2026 kam es in Heek auf dem Ahauser Damm zu einem schweren Verkehrsunfall. (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6267335)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der 64-jährige Pedelecfahrer an den Unfallfolgen verstorben.

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