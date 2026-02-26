Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen: Zeugen gesucht - Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24.02.2026, gegen 23 Uhr bis etwa 25.02.2026, 4:40 Uhr) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Buchenstraße in Ludwigshafen ein. Im Haus betrat er sämtliche Räume und durchwühlte Schränke und Schubladen. Gestohlen wurden dabei eine Taschenlampe und ein Schlüsselbund.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Buchenstraße in Ludwigshafen gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

