Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstandshandlung nach Ruhestörung

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 25. Februar 2026, auf Donnerstag, 26. Februar 2026, suchten Polizeikräfte erneut eine Wohnung in der Karlsbader Straße in Ludwigshafen auf. Hintergrund war wiederholt gemeldeter, ruhestörender Lärm durch überlaute Musik, verursacht durch einen 40-jährigen Bewohner. Beim Öffnen der Wohnungstür schlug der 40-Jährige unvermittelt in Richtung des Gesichts einer Polizeibeamtin und traf sie an der linken Gesichtshälfte. Gleichzeitig zog er die Beamtin an den Haaren. Der Mann konnte unmittelbar überwältigt und fixiert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der 40-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend musste er die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Die Polizeibeamtin erlitt durch den Angriff Verletzungen im Gesicht und zog sich Prellungen zu. Auch der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell