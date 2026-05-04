Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Fahrzeug durch Unbekannten beschädigt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, An der Ölmühle;

Unfallzeit: zwischen 02.05.2026, 21.00 Uhr und 03.05.2026, 11.30 Uhr;

Einen geparkten VW Passat beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken-Marbeck. Der graue Wagen stand zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand der Straße An der Ölmühle. Den Unfallschäden zufolge streifte der Unfallverursacher das Auto an der linken Seite. Angaben der Halterin zufolge klingelte in der Nacht gegen 01.30 Uhr eine unbekannte Person bei ihr - sie öffnete die Haustür zu dem Zeitpunkt nicht. Bei dem Unbekannten könnte es sich um den Unfallverursacher oder einen Zeugen gehandelt haben.

Die Polizei bittet den Verursacher oder Unfallzeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

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