POL-BOR: Ahaus - Unbekannte stehlen Werkzeuge
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Fockenstegge;
Tatzeit: zwischen 03.05.2026, 12.00 Uhr und 04.05.2026, 05.30 Uhr;
Mehrere Fahrzeuge angegangen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Die Wagen standen zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen auf einem Betriebsgelände an der Fockenstegge. Aus angebrachten Transportkisten entwendeten die Unbekannten Arbeitsmaterial. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
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