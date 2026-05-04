POL-BOR: Ahaus - Unbekannte stehlen Werkzeuge

Südlohn (ots) - Unfallort: Südlohn, Wienkamp Links; Unfallzeit: 03.05.2026, 17.00 Uhr; Schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlitten hat ein Fahrer eines Kleinkraftrades am Sonntagnachmittag in Südlohn. Der 18-Jährige war gegen 17.00 Uhr mit einer Mofa auf der Straße Wienkamp Links in Richtung Stadtlohn unterwegs. Als ihm ein Auto entgegenkam, fuhr er an den rechten Fahrbahnrand. Dabei verlor der junge Mann ...

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