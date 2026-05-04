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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Mauer

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Brahmstraße;

Unfallzeit: 03.05.2026, 21.45 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer flüchtete am Sonntagabend nach einer Kollision mit einer Mauer. Der Unfall ereignete sich um 21.45 Uhr in Bocholt an der Brahmstraße. Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrzeug gegen die Grundstücksmauer und beschädigte sie dadurch. Laut Zeugenaussagen stieg er aus und stellte den Schaden fest. Daraufhin verließ der Unbekannte den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es soll sich dabei um ein schwarzes Auto handeln. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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