POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen
Borken (ots)
Tatort: Borken-Gemen, Weremboldstraße;
Tatzeit: 02.05.2026, zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr;
Am Samstagmittag zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter über eine Terassentür Zugang zu einem Wohnhaus an der Weremboldstraße in Borken-Gemen. Die Einbrecher durchwühlten und durchsuchten das gesamte Haus. Die Unbekannten entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000 zu melden. (sb)
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