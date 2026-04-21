Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebin.

Lippe (ots)

Ende Oktober 2025 entwendete eine unbekannte Frau die Geldbörse aus der Handtasche einer Aldi-Kundin in der Uferstraße. Mit der gestohlenen EC-Karte hob die Tatverdächtige anschließend an einem Geldautomaten in der Rudolph-Brandes-Allee mehrmals unerlaubt Bargeld vom fremden Konto ab.

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Fotos der Überwachungskamera nach der Diebin - diese finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/201399 Die Frau ist ca. 1,70 m groß, etwa 35-40 Jahre alt, war schlank, hatte dunkelbraune Haare und trug eine Brille.

Wer Hinweise zur Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

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