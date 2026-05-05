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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Falsche Handwerkerinnen entwenden Bargeld

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Breslauer Straße;

Tatzeit: 04.05.2026, zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr;

Zwei unbekannte Frauen haben sich am Montag in der Breslauer Straße in Bocholt unter dem Vorwand, die Heizung überprüfen zu müssen, Zutritt zu einer Wohnung verschafft und diese ungefragt betreten. Während sie die Bewohner ablenkten, entwendeten die Täterinnen Bargeld. Sie können wie folgt beschrieben werden: beide zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß, schlank, etwa 25 Jahre alt. Eine Frau hatte blonde Haare, die andere schwarze Haare mit Pferdeschwanz. Beide sprachen gebrochen Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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