POL-BOR: Gronau - Einbruch in Keller
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, August-Hahn-Straße;
Tatzeit: zwischen 02.05.2026, 19.00 Uhr und 04.05.2026, 18.10 Uhr;
In einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der August-Hahn-Straße in Gronau. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstag- und Montagabend gewaltsam Zutritt zu der Räumlichkeit. Sie entwendeten technische Geräte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
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