POL-BOR: Legden - Pkw beschädigt und davongefahren
Legden (ots)
Unfallort: Legden, Fliegenmarkt;
Unfallzeit: 04.05.2026, zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr;
Einen grauen Mercedes Benz E200 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Legden. Am Montagnachmittag stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Fliegenmarkt. Der Unbekannte beschädigte den Pkw hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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