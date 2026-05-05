POL-BOR: Schöppingen - Unfallflucht begangen
Schöppingen (ots)
Unfallort: Schöppingen, Eggeroder Straße;
Unfallzeit: 04.05.2026, zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr;
Einen blauen 1er BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Schöppingen. Am Montag zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr stand das Auto auf einem Schotterparkplatz an der Eggeroder Straße. Der Unbekannte beschädigte den Pkw vorne links und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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