POL-BOR: Schöppingen - Unfallflucht begangen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Ochtruper Straße; Tatzeit: 04.05.2026, 21.45 Uhr; Am Montagabend kam es gegen 21.45 Uhr zu einem Raub in einer Tankstelle an der Ochtruper Straße in Gronau. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und forderte die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und Bargeld in eine mitgeführte Tasche zu legen. Die Verkäuferin kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchtete der ...

mehr