Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw nach Unfall gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Eschweg;

Unfallzeit: 04.05.2026, 07.00 Uhr;

Am Montagmorgen kam es gegen 07.00 Uhr auf dem Eschweg in Gronau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Radler befuhr den Eschweg in Richtung Gronau-Epe. In Höhe der Kreuzung Eschweg / Brändströmstraße setzte er seine Fahrt geradeaus fort. Ein von rechts kommender schwarzer Pkw missachtete die Vorfahrt. Der Fahrradfahrer erschrak und stürzte. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Fahrer des schwarzen Autos sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

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