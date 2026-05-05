Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Beim Überholen gestreift

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Westfalenring;

Unfallzeit: 05.05.2026, 07.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Speed-Pedelecs am Dienstag in Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 44-Jährige befuhr gegen 07.25 Uhr den Westfalenring in Richtung des Kreisverkehrs mit der Straße Breul. Nach ersten Erkenntnissen überholte ein Pkw mit Anhänger den Mann und streifte ihn. Bei dem betreffenden Fahrzeug könnte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen hellblauen VW Beetle handeln. Ob der Fahrer oder die Fahrerin den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet diesen, sowie Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

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