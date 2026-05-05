PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Beim Überholen gestreift

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Westfalenring;

Unfallzeit: 05.05.2026, 07.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Speed-Pedelecs am Dienstag in Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 44-Jährige befuhr gegen 07.25 Uhr den Westfalenring in Richtung des Kreisverkehrs mit der Straße Breul. Nach ersten Erkenntnissen überholte ein Pkw mit Anhänger den Mann und streifte ihn. Bei dem betreffenden Fahrzeug könnte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen hellblauen VW Beetle handeln. Ob der Fahrer oder die Fahrerin den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet diesen, sowie Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 15:24

    POL-BOR: Borken-Gemen - Geräte gestohlen

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Raiffeisenstraße; Tatzeit: zwischen 01.05.2026, 00.00 Uhr, und 03.05.2026, 23.55 Uhr; Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Borken-Gemen. Die Täter machten sich gewaltsam an einer Werkzeugkiste zu schaffen, die auf einem Fahrzeug montiert war. Der Tatort liegt an der Raiffeisenstraße. Abgespielt hat sich das Geschehen dort zwischen Freitag und Sonntag. ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:16

    POL-BOR: Gronau - Pkw nach Unfall gesucht

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Eschweg; Unfallzeit: 04.05.2026, 07.00 Uhr; Am Montagmorgen kam es gegen 07.00 Uhr auf dem Eschweg in Gronau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Radler befuhr den Eschweg in Richtung Gronau-Epe. In Höhe der Kreuzung Eschweg / Brändströmstraße setzte er seine Fahrt geradeaus fort. Ein von rechts kommender schwarzer Pkw missachtete die Vorfahrt. Der ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:15

    POL-BOR: Velen - Steinmauer beschädigt und davongefahren

    Velen (ots) - Unfallort: Velen, Lütkenesch; Unfallzeit: zwischen 03.05.2026, 18.30 Uhr und 04.05.2026, 18.30 Uhr; Nachdem er in Velen eine Steinmauer und einen Zaun beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Unbekannte fuhr zwischen Sonntag- und Montagabend mit seinem Wagen auf der Straße Lütkenesch in Velen gegen die Grenzmauer eines Grundstücks. Ohne seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren