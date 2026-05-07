POL-BOR: Ahaus - Von der Unfallstelle geflüchtet
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Schmiedegasse;
Unfallzeit: 06.05.2026, zwischen 08.45 Uhr und 16.30 Uhr;
Nach einem Unfall von der Unfallstelle geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Schmiedegasse in Ahaus. Am Mittwoch hatte er zwischen 08.45 Uhr und 16.30 Uhr einen auf einem Parkplatz abgestellten blauen BMW angefahren und hinten links beschädigt.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)
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