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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Von der Unfallstelle geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schmiedegasse;

Unfallzeit: 06.05.2026, zwischen 08.45 Uhr und 16.30 Uhr;

Nach einem Unfall von der Unfallstelle geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Schmiedegasse in Ahaus. Am Mittwoch hatte er zwischen 08.45 Uhr und 16.30 Uhr einen auf einem Parkplatz abgestellten blauen BMW angefahren und hinten links beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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