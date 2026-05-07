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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hund stirbt nach Zusammenstoß mit Fatbike - Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, An der weißen Dame;

Unfallzeit: 05.05.2026, 16.30 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Gronau ist am Dienstagnachmittag ein Hund tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Gronauer mit seinem Krankenfahrstuhl einen Schotterweg aus Richtung Lagagelände/Kirmesplatz in Richtung Fabrikstraße. Der Mann führte dabei zwei Hunde an der Leine mit sich. Im Bereich "An der weißen Dame" kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines Fatbikes entgegen. Beim Vorbeifahren überfuhr er einen der Hunde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: männlich, komplett schwarz gekleidet, Kapuzenpullover. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, und bittet den Fatbikefahrer, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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