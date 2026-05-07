POL-BOR: Gronau - Hund stirbt nach Zusammenstoß mit Fatbike - Zeugen gesucht
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, An der weißen Dame;
Unfallzeit: 05.05.2026, 16.30 Uhr;
Bei einem Verkehrsunfall in Gronau ist am Dienstagnachmittag ein Hund tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Gronauer mit seinem Krankenfahrstuhl einen Schotterweg aus Richtung Lagagelände/Kirmesplatz in Richtung Fabrikstraße. Der Mann führte dabei zwei Hunde an der Leine mit sich. Im Bereich "An der weißen Dame" kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines Fatbikes entgegen. Beim Vorbeifahren überfuhr er einen der Hunde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: männlich, komplett schwarz gekleidet, Kapuzenpullover. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, und bittet den Fatbikefahrer, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)
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