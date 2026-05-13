Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Tatverdächtiger gestellt

Jena (ots)

Am Montagvormittag kam es in einem Supermarkt in der Goethestraße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 42-jähriger Mann wurde durch einen Mitarbeiter wiedererkannt, nachdem er bereits in der Vergangenheit wegen eines Diebstahls in Erscheinung getreten sein soll. Da zudem der Verdacht bestand, dass der Mann erneut Waren entwendet hatte, sprach ihn der Mitarbeiter an und machte von seinem Festhalterecht Gebrauch. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 55-jährige Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Während des Gerangels fiel aus dem Rucksack des Tatverdächtigen nach Zeugenaussagen ein Messerähnlicher Gegenstand. Der Mann nahm den Gegenstand wieder an sich und flüchtete zunächst vom Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige durch Polizeikräfte gestellt werden. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt und an den Markt übergeben. Die Polizei leitete Ermittlungen unter anderem wegen räuberischen Diebstahls mit Waffe und gefährlicher Körperverletzung ein.

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