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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Minibagger gestohlen und wiederaufgefunden

Großheringen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 06.05. und 07.06.2026 wurde von einer Baustelle in Erfurt ein Minibagger gestohlen, welcher gestern Dank eines Hinweises wiedergefunden werden konnte. Der Bagger wurde auf einem Parkplatz in Großheringen abgestellt. Ohne jegliche Beschädigungen konnte der Bagger seinem Besitzer wieder übergeben werden. Der Dieb konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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