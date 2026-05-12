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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad und 11-jährige Besitzerin wieder vereint

Weimar/Weimarer Land (ots)

Manchmal nehmen Geschichten tatsächlich eine überraschende Wendung: Ein Vater meldete sich Montagmittag bei der Polizei in Weimar, nachdem das bereits Ende April gestohlene Fahrrad seiner 11-jährigen Tochter plötzlich wieder am Gymnasium der Tochter auftauchte - allerdings mit einem anderen Schloss gesichert. Dank eines Fotos, auf welchem markante Merkmale wie eine auffällige Klingel, ein Aufkleber und natürlich die Besitzerin selbst zu sehen war, konnte das Rad eindeutig zugeordnet werden. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und übergab es anschließend wieder an die rechtmäßige Besitzerin. Wie und warum das Fahrrad den Weg zurück an den ursprünglichen Abstellort fand, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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