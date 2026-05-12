Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigungen durch Graffiti auf Schulgelände

Weimar/Weimarer Land (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 08.05.2026, bis Sonntag, dem 10.05.2026, beschmierten bislang unbekannte Täter das Gelände einer Regelschule in Kranichfeld mit mehreren Graffiti. Unter Verwendung weißer, schwarzer, roter und blauer Sprühfarbe wurden unter anderem Fassaden, ein Aufstellschild sowie eine Tischtennisplatte beschädigt. Die Täter brachten verschiedene polizeifeindliche und fußballbezogene Schriftzüge auf. Das größte Graffito befindet sich an der Turnhalle und misst etwa 1,5 Meter in der Höhe sowie rund 20 Meter in der Länge. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schulgeländes bemerkt haben, sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden (03643 882 -0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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