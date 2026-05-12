LPI-J: Mit über 1,4 Promille auf E-Scooter unterwegs
Saale-Holzland (ots)
Beamte der Polizei stellten am Montagnachmittag in der Röllestraße in Kahla einen E-Scooter-Fahrer fest, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 1,46 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, war der Betroffene bereits im März dieses Jahres wegen eines Verstoßes im Straßenverkehr polizeilich in Erscheinung getreten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.
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