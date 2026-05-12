Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kinder auf Gehweg bedroht und beleidigt

Jena (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Hugo-Schrade-Straße in Jena zu einem Vorfall, bei dem mehrere Kinder durch einen bislang unbekannten Mann bedroht und beleidigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich eine Gruppe von Kindern im Alter von 10 Jahren im Bereich des Gehweges auf, als ein etwa 30 Jahre alter Mann an ihnen vorbeiging und sie aufforderte, den Bereich zu verlassen. Im weiteren Verlauf drohte der Unbekannte den Kindern Schläge an und beleidigte eines der Kinder mit fremdenfeindlichen und herabwürdigenden Ausdrücken. Der Tatverdächtige wird als männlich, schlank und stark tätowiert beschrieben. Er soll eine dunkelgrüne Jacke sowie Jeans getragen haben. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Nötigung und Beleidigung auf. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena entgegen (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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