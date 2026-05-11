Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte fällen Baum - Feuerwehr muss sichern

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein offenbar mutwillig beschädigter Baum beschäftigte am Sonntagmittag Polizei und Feuerwehr in der Carl-Gärtig-Straße in Weimar. Ein Zeuge meldete, dass eine größere Eiche am Ereignisort teilweise gefällt worden sei und nun eine Gefahr darstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Baum vermutlich mit einem Werkzeug, mutmaßlich einer Axt, beschädigt. Da der Baum unter Spannung stand und umzustürzen drohte, musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Diese fällte den bereits stark beschädigten Baum kontrolliert, um eine Gefährdung für Passanten auszuschließen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Weimar (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de) zu melden.

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