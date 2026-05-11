Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdacht der Jagdwilderei bei Bucha

Saale-Holzland (ots)

Im Jagdrevier bei Oßmaritz wurde am Sonntagnachmittag eine tote Ricke aufgefunden. Der zuständige Jagdpächter informierte daraufhin die Polizei über den Verdacht einer Jagdwilderei. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Tier durch einen gezielten Blattschuss erlegt und verendete unmittelbar am Fundort. Aufgrund der Schussabgabe wird davon ausgegangen, dass der bislang unbekannte Täter über Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt. Nach Angaben des Jagdpächters sowie der berechtigten Jagdausübenden lag für die Erlegung des Tieres keine Genehmigung vor. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Jagdwilderei ein. Zeugen, die im Bereich des Jagdreviers verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzlandkreis zu melden (0361 5743 - 56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

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