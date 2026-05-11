Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht nach Wendemanöver in Grundstückseinfahrt

Saale-Holzland (ots)

Bereits am Samstagvormittag kam es in der Straße "Am Schlosspark" in Hummelshain zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben der Geschädigten fuhr gegen 11:33 Uhr ein weißer Transporter mit der Aufschrift "Sixt" rückwärts in eine Grundstückseinfahrt, um dort zu wenden. Dabei touchierte das Fahrzeug eine Steinsäule und verursachte Sachschaden. Anschließend sollen zwei Männer die Plätze im Fahrzeug getauscht haben, bevor sie sich mit dem Transporter von der Unfallstelle entfernten, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Geschädigte verfügte über Videoaufzeichnungen des Vorfalls und informierte die Polizei, nachdem eigene Nachforschungen bei der Mietwagenfirma erfolglos geblieben waren. Das Kennzeichen des Fahrzeugs war auf den Aufnahmen jedoch nicht erkennbar. Die Polizei sicherte die vorhandenen Videoaufzeichnungen sowie weitere Spuren und leitete Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Hinweise deuten darauf hin, dass die beteiligten Männer Arbeitskleidung eines Paketdienstes getragen haben könnten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0361 5743 - 56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

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