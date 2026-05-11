PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht nach Wendemanöver in Grundstückseinfahrt

Saale-Holzland (ots)

Bereits am Samstagvormittag kam es in der Straße "Am Schlosspark" in Hummelshain zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben der Geschädigten fuhr gegen 11:33 Uhr ein weißer Transporter mit der Aufschrift "Sixt" rückwärts in eine Grundstückseinfahrt, um dort zu wenden. Dabei touchierte das Fahrzeug eine Steinsäule und verursachte Sachschaden. Anschließend sollen zwei Männer die Plätze im Fahrzeug getauscht haben, bevor sie sich mit dem Transporter von der Unfallstelle entfernten, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Geschädigte verfügte über Videoaufzeichnungen des Vorfalls und informierte die Polizei, nachdem eigene Nachforschungen bei der Mietwagenfirma erfolglos geblieben waren. Das Kennzeichen des Fahrzeugs war auf den Aufnahmen jedoch nicht erkennbar. Die Polizei sicherte die vorhandenen Videoaufzeichnungen sowie weitere Spuren und leitete Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Hinweise deuten darauf hin, dass die beteiligten Männer Arbeitskleidung eines Paketdienstes getragen haben könnten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0361 5743 - 56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 08:40

    LPI-J: Kleiner Ausflug endete vor verschlossener Tür

    Jena (ots) - Nicht jeder Sonntagnachmittag endet so, wie man ihn geplant hat. Zwei kleine Abenteurer im Alter von fünf und sechs Jahren sorgten am frühen Abend in der Kastanienstraße in Jena für einen Polizeieinsatz der etwas anderen Art. Die beiden Kinder baten Passanten um Hilfe, da sie weder Schlüssel noch Handy dabeihatten und nicht mehr in ihre Wohnung gelangten. Ob die Mutter überhaupt zu Hause sei, wussten ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 08:40

    LPI-J: Einbruchsversuch am Sportplatz scheitert

    Jena (ots) - Zeugen informierten die Polizei am Sonntagabend, kurz nach 20:00 Uhr über drei Personen, die sich im Bereich eines Sportplatzes im Lobdeburgweg an Garagen zu schaffen machten. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter zwischen 19:50 Uhr und 20:15 Uhr, zwei Wellblechgaragen gewaltsam mit einem Werkzeug aufzuhebeln. In den Garagen befinden sich unter anderem Einrichtungen des ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 08:40

    LPI-J: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Lutherplatz

    Jena (ots) - Am Samstagvormittag kam es gegen 10:30 Uhr im Bereich der Angerkreuzung/Lutherplatz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 50-jähriger Fahrer eines Opel an einer roten Ampel auf der mittleren Fahrspur an. Der dahinterfahrende 37-jährige Fahrer eines Audi bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren