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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Lutherplatz

Jena (ots)

Am Samstagvormittag kam es gegen 10:30 Uhr im Bereich der Angerkreuzung/Lutherplatz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 50-jähriger Fahrer eines Opel an einer roten Ampel auf der mittleren Fahrspur an. Der dahinterfahrende 37-jährige Fahrer eines Audi bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Beim Versuch auszuweichen, kollidierte der Audi seitlich mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden VW. Infolge des Zusammenstoßes wurde der VW gegen die Bordsteinkante gedrückt und überschlug sich seitlich. Dabei wurden zudem eine Ampelanlage sowie ein Lichtmast beschädigt. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 17-jährige Beifahrer im VW wurde schwer verletzt und kam nach einer medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge waren teilweise nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich des Lutherplatzes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr sicherte den Unfallort großflächig ab. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss ergaben sich nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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