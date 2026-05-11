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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Mädchen angegriffen

Weimar/Weimarer Land (ots)

m Sonntagnachmittag kam es im Bereich einer Einkaufspassage in der Friedensstraße in Weimar zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der vier Mädchen im Alter von 10-12 Jahren verletzt wurden. Ausgangspunkt war ein Notruf eines der Mädchen, die gegen 16:10 Uhr über einen körperlichen Angriff informierte. Im Hintergrund waren Schreie zu hören, ehe das Gespräch abrupt beendet wurde. Die Polizei leitete umgehend Fahndungs- und Einsatzmaßnahmen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich vier Mädchen in einem Fahrstuhl des Einkaufszentrums, als ihnen ein bislang unbekannter Gleichaltriger begegnete. Dieser soll die Gruppe angesprochen und anschließend unvermittelt körperlich angegriffen haben. Ein Mädchen wurde mit der Faust ins Gesicht geschlagen, drei weitere wurden getreten. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort. Der Täter im geschätzten Alter von 12-13 Jahren entfernte sich mit einem Fahrrad in Richtung Jenaer Straße. Die Polizei sicherte Spuren, führte erste Befragungen durch und leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung ein. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Weimar entgegen (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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