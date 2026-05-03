Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand

Wittlich (ots)

Am 02.05.2026 gegen 17:02 Uhr kam es im Bereich der Straße "Im Gartenfeld" in Wittlich zum Brand eines Gartenhauses.

Das Feuer griff auf eine angrenzende Überdachung, das Gartenhaus der Nachbarn sowie auf die außen gelagerte Neuware eines dortigen Geschäfts über.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Die eintreffenden Feuerwehren aus Wittlich und Wittlich-Wengerohr waren mit über 35 Kräften im Einsatz und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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