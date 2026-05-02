Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Folgemeldung Schwerer Verkehrsunfall K94

Monzelfeld (ots)

Am 02.05.2026 , gg. 14:55 Uhr, kam es auf der K94, Gemarkung Monzelfeld, in Höhe der dortigen Kläranlage zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 61-jähriger niederländischer Motorradfahrer die K94 von Monzelfeld in Richtung Bernkastel. In Höhe der Kläranlage kam das Motorrad in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die beiden Insassen des Pkw blieben unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft in Trier hat zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Im Einsatz befanden sich 33 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Monzelfeld, Longkamp und Kues, zwei Rettungswagen, 1 Rettungshubschrauber, 2 Streifen der Polizei Morbach und Bernkastel sowie die Straßenmeisterei Bernkastel-Kues

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