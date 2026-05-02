POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der K94

Üdersdorf (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 10:20 Uhr bemerkte ein Nachbar eine starke Rauchentwicklung am Dach des Nachbarhauses und löste anschließend die Rettungskette aus. Im Haus selbst sind zwei Parteien gemeldet, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr und Polizei das Haus unverletzt verlassen konnten. Der Brand selbst fand auf dem Dachboden am dortigen Dachgebälk statt. Die Feuerwehren aus Üdersdorf, Daun und Bleckhausen konnten den Brand löschen und ein ...

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