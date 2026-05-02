Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sicherstellung zur Eigentumssicherung

Salmtal (ots)

Am 01.05.2026 gegen 22:06 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis von einem im Bereich des Rosengartens in Salmtal stehenden Fahrrads ohne jedwede Sicherung.

Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und zur Polizeiinspektion Wittlich verbracht.

Der Eigentümer darf gebeten werden, sich unter Vorlage vorhandener Eigentumsnachweise auf der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

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