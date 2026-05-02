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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unsicher geführter Pkw auf der A60 - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026 (zw. 20.20-20.40 Uhr), kam es auf der BAB 60 zwischen AS Bitburg und AS Spangdahlem zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Skoda Fabia stieß beim Überholen mit einem bislang unbekannten LKW zusammen. Im Anschluss entfernte sich der Pkw-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Weiterhin soll der Skoda-Fahrer mit auffälliger und gefährlicher Fahrweise unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder selbst durch die Fahrweise des PKW gefährdet wurden und sachliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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