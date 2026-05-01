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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem PKW

Prüm (ots)

Am 21.04.2026 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm in Fahrtrichtung Belgien. Der PKW kollidierte mehrmals mit den Schutzplanken und verlor dabei beide Kennzeichen. Er entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Ermittlungen ergaben, dass der PKW vorher entwendet wurde. Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf 7, der einen erheblichen Schaden im Heck- und Frontbereich aufweisen dürfte.

Zeugen, die Angaben zu dem genannten Unfall oder dem Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm

Ansprechpartner: PK Klasen
Tel.-Nr.: 06551/942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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