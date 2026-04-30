POL-PDWIL: Gefährdung im Straßenverkehr auf der B51 - Zeugen gesucht

Gerolstein (ots) - Am Mittwoch, den 28.04.2026, kam es gegen 12:47 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Gerolstein. Es kam zu starker Rauchentwicklung und einem hohen Sachschaden. Das Dachgeschoss brannte vollständig aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohn- und Geschäftsgebäude verhindert werden. Mithilfe einer ...

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