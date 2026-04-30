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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährdung im Straßenverkehr auf der B51 - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 29.04.2026 (gegen 21 h), kam es auf der B51 in Höhe der Ortschaft Hohensonne zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Ein roter Audi A3, der in Richtung Bitburg unterwegs war, überholte trotz Gegenverkehrs mehrfach riskant. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um Frontalkollisionen zu verhindern. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen oder gefährdete Autofahrer um sachdienliche Hinweise unter u.g. Telefonnummer:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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